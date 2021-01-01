مسيراتان حاشدان في يافا وسخنين إحياء ليوم النكبة

القدس المحتلة /سما/

أحيا الآلاف من أبناء مدينة يافا الذكرى الـ73 للنكبة، بمسيرة جماهيرية حاشدة، جابت شوارع المدينة رافعين الأعلام الفلسطينية وسط الهتافات الاحتجاجية على اعتداءات المستوطنين ونصرة للقدس المحتلة ولقطاع غزة في ظل عدوان الاحتلال المتواصل.

وجاءت هذه المسيرة بالتزامن مع مسيرة حاشدة نظمت في مدينة سخنين انطلقت من أمام مسجد النور في شارع الشهداء وسط المدينة وصولا إلى شارع الجليل باتجاه ساحة البلدية، تنديدا باعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين والممارسات الإجرامية على يد المستوطنين.

وكانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية دعت إلى هذه المسيرات اليوم السبت، للاحتجاج على ممارسات وسياسات إسرائيل العدوانية التي تستهدف الشعب الفلسطيني كله وتستهدف وجوده وروايته وحقوقه في وطنه.

يذكر أن البلدات العربية تشهد تصعيدا في الاحتجاجات، تنديدا باعتقالات الشرطة وعدوانها وحمايتها لقطعان المستوطنين الذين يستهدفون العرب.