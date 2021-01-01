هنيـ.ـة يتلقى اتصالًا من رئيس مجلس الأمة الكويتي

غزة /سما/

تلقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالًا هاتفيًا من مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، حيث أكد تضامنه مع ما يجري في القدس وقطاع غزة من ظلم واعتداء على الأطفال والنساء والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وشدد الغانم على موقف الكويت الثابت الداعم للحق الفلسطيني ورفض الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، موضحًا أن المجلس بصدد تنظيم لقاء مع الأمانة العامة لاتحاد البرلمانيين الدوليين لمتابعة ومواكبة الأوضاع السائدة في المنطقة، وإصدار قرارات داعمة ومساندة للفلسطينيين.

من جانبه استعرض رئيس الحركة انتهاكات الاحتلال في مدينة القدس والشيخ جراح، مبينًا خلال الاتصال مجريات الأوضاع في قطاع غزة وجرائم الاحتلال بحق النساء والأطفال وتدمير المنازل والمراكز الحكومية في أعقاب قيام المقاومة بواجبها في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى.

وأكد أن معركة القدس هي معركة الأمة كلها وقضية الأمة كلها.

وأشاد بمواقف الكويت أميرًا وبرلمانًا وحكومةً وشعبًا الداعمة للحق والشعب الفلسطيني.