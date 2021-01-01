  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سقوط صاروخ قرب مطار بن غوريون في تل أبيب (فيديو)

السبت 15 مايو 2021 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
سقوط صاروخ قرب مطار بن غوريون في تل أبيب (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

 سقط صاروخ أطلق من قطاع غزة، السبت، قرب مطار بن غوريون بمدينة تل أبيب   بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن الفصائل الفلسطينية جددت اليوم قصفها لمنطقة وسط إسرائيل لأول مرة منذ الخميس.

وأضافت أن القصف شمل مدنا بينها تل أبيب وريشون لتسيون وحولون، إضافة إلى مدن ومستوطنات غلاف غزة.

وسقط صاروخ قرب مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، بحسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق السبت، تم إلغاء نحو 40 رحلة جوية كان من المفترض أن تحط خلال الـ 24 ساعة المقبلة في مطار “بن غوريون”، مع تجدد القصف على تل أبيب.

#مطار بن غوريون

الأكثر قراءة اليوم

نقترب من هدف التحرير والعودة.. مشعل يكشف شروط حماس لوقف إطلاق النار

واشنطن ستمنح تل أبيب متنفسا لمواصلة العملية .. مصدر أمني إسرائيلي : العملية العسكرية في غزة قد تستمر حتى الأحد

جيش الاحتلال يزعم استهداف مسؤول لـ"حماس" في غزة

قناة عبرية: تقديرات تشير الى انتهاء التصعيد الليلة أو الليلة المقبلة

مجزرة الشاطئ...8 شهداء بينهم 6 أطفال وسيدتين غرب مدينة غزة (شاهد)

مجلة أمريكية : أحداث غزة والداخل المحتل فاجأت بايدن.. وهذا ما لديه

سلسلة غارات عنيفة على منطقة قليبو .. الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة شمال قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

معاريف: جيش الاحتلال يعلن فشل خطة "المترو" التي نفذها في شمال غزة ليلة أول أمس

كتائب القسام لسكان تل ابيب والمركز: انتظروا ردنا المزلزل

الجلاء

شاهد ..طائرات الاحتلال تدمر برج الجلاء وسط مدينة غزة

مقتل مستوطن وجرحى.. القسام تقصف تل أبيب بعشرات الصواريخ رداً على مجزرة مخيم الشاطئ

لم يحدث اختراق.. حماس تكشف سبب إخفاق المساعي الدولية لإقرار هدنة في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية