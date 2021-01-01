سقوط صاروخ قرب مطار بن غوريون في تل أبيب (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

سقط صاروخ أطلق من قطاع غزة، السبت، قرب مطار بن غوريون بمدينة تل أبيب بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن الفصائل الفلسطينية جددت اليوم قصفها لمنطقة وسط إسرائيل لأول مرة منذ الخميس.

وأضافت أن القصف شمل مدنا بينها تل أبيب وريشون لتسيون وحولون، إضافة إلى مدن ومستوطنات غلاف غزة.

وسقط صاروخ قرب مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، بحسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق السبت، تم إلغاء نحو 40 رحلة جوية كان من المفترض أن تحط خلال الـ 24 ساعة المقبلة في مطار “بن غوريون”، مع تجدد القصف على تل أبيب.