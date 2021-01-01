نقابة أطباء مصر : 1200 طبيب قرروا التطوع والذهاب لعلاج جرحى غزة

القاهرة /سما/

صرح د أسامة عبد الحى أمين عام نقابة الأطباء المصرية، أنه تم التواصل مع د .عبد اللطيف الحاج مسئول العلاقات الخارجية بدائرة الشئون الصحية في غزة للاستفسار عن احتياجات المستشفيات خلال استقبالها للجرحى والمصابين الفلسطينيين جراء الهجوم الوحشي لدولة الاحتلال عليهم طوال الأسبوع الماضي وحتى الآن.

وأشار د عبد الحى، إلى أن د .عبد اللطيف أرسل له قائمة بالاحتياجات من الأدوية والمستلزمات وجارى تجهيزها والتي سيتم تمويلها، من خلال التبرعات الموجودة لدى لجنة مصر العطاء التي تستقبل تبرعات المواطنين من الآن.

وأضاف، حيث تم فتح باب التبرع في مقر النقابة خلال إجازة العيد من التاسعة صباحًا وحتى الثامنة مساءاً - هذا الى جانب التبرع على الحسابات البنكية المنشورة على الموقع والصفحة الرسمية للنقابة.

وسوف يتم التنسيق مع الهلال الأحمر المصري لإدخال الشحنة الى غزة .

وتابع د عبد الحى، "أيضا هناك احتياج لبعض الأطباء من التخصصات الجراحية مثل جراحة الصدر والمخ والأعصاب والأوعية الدموية والعناية المركزة حتى الآن".

وأكد أنه سيتم تجهيز قائمة بأسماء الأطباء من الذين أبدوا رغبتهم في التطوع بالسفر الى غزة ،علما بأن 1200 طبيب قاموا بالتسجيل على موقع النقابة كمتطوعين منذ يوم الجمعة وحتى الآن

وسيتم التنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، بإرسال قائمة بأسماء المتطوعين حسب الاحتياج والتخصص المطلوب مرفق بها كافة بياناتهم وصور جوازات السفر .