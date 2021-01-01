  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

نقابة أطباء مصر : 1200 طبيب قرروا التطوع والذهاب لعلاج جرحى غزة

السبت 15 مايو 2021 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة أطباء مصر : 1200 طبيب قرروا التطوع والذهاب لعلاج جرحى غزة



القاهرة /سما/

صرح د أسامة عبد الحى أمين عام نقابة الأطباء المصرية، أنه تم التواصل مع د .عبد اللطيف الحاج مسئول العلاقات الخارجية بدائرة الشئون الصحية في غزة للاستفسار عن احتياجات المستشفيات خلال استقبالها للجرحى والمصابين الفلسطينيين جراء الهجوم الوحشي لدولة الاحتلال عليهم طوال الأسبوع الماضي وحتى الآن.

وأشار د عبد الحى،  إلى أن  د .عبد اللطيف أرسل له قائمة بالاحتياجات من الأدوية والمستلزمات وجارى تجهيزها والتي سيتم تمويلها، من خلال التبرعات الموجودة لدى  لجنة مصر العطاء التي تستقبل تبرعات المواطنين من الآن.

وأضاف،  حيث تم فتح  باب التبرع في مقر النقابة خلال إجازة العيد من التاسعة صباحًا وحتى الثامنة مساءاً  - هذا الى جانب  التبرع على الحسابات البنكية المنشورة على الموقع والصفحة الرسمية للنقابة.

وسوف يتم التنسيق مع الهلال الأحمر المصري لإدخال الشحنة الى غزة .

وتابع د عبد الحى، "أيضا هناك احتياج لبعض الأطباء من التخصصات الجراحية مثل جراحة الصدر والمخ والأعصاب والأوعية الدموية والعناية المركزة حتى الآن".

وأكد أنه سيتم تجهيز قائمة بأسماء الأطباء من الذين أبدوا رغبتهم في التطوع بالسفر الى غزة ،علما بأن 1200 طبيب قاموا بالتسجيل على موقع النقابة كمتطوعين منذ يوم الجمعة وحتى الآن

وسيتم التنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، بإرسال  قائمة بأسماء المتطوعين حسب الاحتياج والتخصص المطلوب مرفق بها كافة بياناتهم وصور جوازات السفر .

#نقابة الاطباء المصرية #القصف الاسرائيلي #العدوان الإسرائيلي #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

نقترب من هدف التحرير والعودة.. مشعل يكشف شروط حماس لوقف إطلاق النار

واشنطن ستمنح تل أبيب متنفسا لمواصلة العملية .. مصدر أمني إسرائيلي : العملية العسكرية في غزة قد تستمر حتى الأحد

جيش الاحتلال يزعم استهداف مسؤول لـ"حماس" في غزة

قناة عبرية: تقديرات تشير الى انتهاء التصعيد الليلة أو الليلة المقبلة

مجزرة الشاطئ...8 شهداء بينهم 6 أطفال وسيدتين غرب مدينة غزة (شاهد)

مجلة أمريكية : أحداث غزة والداخل المحتل فاجأت بايدن.. وهذا ما لديه

سلسلة غارات عنيفة على منطقة قليبو .. الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة شمال قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

معاريف: جيش الاحتلال يعلن فشل خطة "المترو" التي نفذها في شمال غزة ليلة أول أمس

كتائب القسام لسكان تل ابيب والمركز: انتظروا ردنا المزلزل

الجلاء

شاهد ..طائرات الاحتلال تدمر برج الجلاء وسط مدينة غزة

مقتل مستوطن وجرحى.. القسام تقصف تل أبيب بعشرات الصواريخ رداً على مجزرة مخيم الشاطئ

لم يحدث اختراق.. حماس تكشف سبب إخفاق المساعي الدولية لإقرار هدنة في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية