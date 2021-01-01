معاريف: جيش الاحتلال يعلن فشل خطة "المترو" التي نفذها في شمال غزة ليلة أول أمس

القدس المحتلة /سما/

كشفت صحيفة معاريف الاسرائيلية، عن فشل خطة "المترو" الاستراتيجية التي تدرب عليها الجيش الإسرائيلي لمدة، 3 سنوات على الأقل.

وأكدت الصحيفة، أن حماس لم تقع في الفخ وأفشلت الخداع الاستراتيجي للجيش الإسرائيلي الذي نفذه في الليلة ما بين الخميس والجمعة.

وأضافت، كان التوقعات في الجيش الإسرائيلي اذا نجحت خطة "المترو" سيقع حوالي ما بين 300 إلى 400 قتيل من حماس.

وأشارت الصحيفة أنه وفق الخطة التي أعدها الجيش الإسرائيلي ، كان من المفترض أن تدخل قوات حماس في الأنفاف كجزء من الاستعداد للدخول البري للجيش الإسرائيلي، لكن اتضح أن حماس فهمت الخدعة ولم تقم بذلك.