  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تدرب عليها لمدة 3 سنوات

معاريف: جيش الاحتلال يعلن فشل خطة "المترو" التي نفذها في شمال غزة ليلة أول أمس

السبت 15 مايو 2021 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: جيش الاحتلال يعلن فشل خطة "المترو" التي نفذها في شمال غزة ليلة أول أمس



القدس المحتلة /سما/

كشفت صحيفة معاريف الاسرائيلية، عن فشل خطة "المترو" الاستراتيجية التي تدرب عليها الجيش الإسرائيلي لمدة، 3 سنوات على الأقل.

وأكدت الصحيفة، أن حماس لم تقع في الفخ وأفشلت الخداع الاستراتيجي للجيش الإسرائيلي الذي نفذه في الليلة ما بين الخميس والجمعة. 

وأضافت، كان التوقعات في الجيش الإسرائيلي اذا نجحت خطة "المترو" سيقع حوالي ما بين 300 إلى 400 قتيل من حماس.

وأشارت الصحيفة أنه وفق الخطة التي أعدها الجيش الإسرائيلي ، كان من المفترض أن تدخل قوات حماس في الأنفاف كجزء من الاستعداد للدخول البري للجيش الإسرائيلي، لكن اتضح أن حماس فهمت الخدعة ولم تقم بذلك.

#اسرائيل #حركة حماس #خطة مترو #قطاع غزة #المقاومة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

نقترب من هدف التحرير والعودة.. مشعل يكشف شروط حماس لوقف إطلاق النار

واشنطن ستمنح تل أبيب متنفسا لمواصلة العملية .. مصدر أمني إسرائيلي : العملية العسكرية في غزة قد تستمر حتى الأحد

جيش الاحتلال يزعم استهداف مسؤول لـ"حماس" في غزة

قناة عبرية: تقديرات تشير الى انتهاء التصعيد الليلة أو الليلة المقبلة

مجزرة الشاطئ...8 شهداء بينهم 6 أطفال وسيدتين غرب مدينة غزة (شاهد)

مجلة أمريكية : أحداث غزة والداخل المحتل فاجأت بايدن.. وهذا ما لديه

سلسلة غارات عنيفة على منطقة قليبو .. الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة شمال قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

كتائب القسام لسكان تل ابيب والمركز: انتظروا ردنا المزلزل

الجلاء

شاهد ..طائرات الاحتلال تدمر برج الجلاء وسط مدينة غزة

مقتل مستوطن وجرحى.. القسام تقصف تل أبيب بعشرات الصواريخ رداً على مجزرة مخيم الشاطئ

لم يحدث اختراق.. حماس تكشف سبب إخفاق المساعي الدولية لإقرار هدنة في غزة

قسام

هارتس : طائرة مسيرة تستهدف تجمعا للجنود الإسرائيليين في "كيسوفيم"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية