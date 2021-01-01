تفاصيل الاتصال الهاتفي بين اسماعيل هنية وزياد النخالة

غزة /سما/

تباحث إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مع زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، في التطورات الجارية في فلسطين وحالة الاشتباك مع الاحتلال في مختلف المناطق.

وقال مكتب هنية، إن الاتصال جرى في إطار مواكبة المعركة الدائرة في غزة امتدادًا لما جرى في مدينة القدس المحتلة.

وبحسب البيان، أشادا هنية والنخالة، بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة من أجل القدس والأقصى في غزة، مؤكدين أن حالة المواجهة الشاملة مع الاحتلال سوف تستمر.

واعتبرا أن ما يجري في الضفة وفي الأرض المحتلة عام 1948 يؤكد وحدة الشعب الفلسطيني وحيويته وتمسكه بحقوقه وأرضه ومقدساته، ووجها التحية للشهداء والجرحى في مختلف المدن والمناطق، وأكدا أن هذه الدماء لن تذهب هدرًا على طريق القدس. كما جاء في البيان.

كما أشادا بحالة التضامن الواسعة على المستوى العربي والإسلامي والدولي والحراك الجماهيري الداعم لمعركة القدس ولحق شعبنا في مقاومة الاحتلال، معتبرين ارتقاء شهيد من لبنان تأكيد على وحدة الأمة حول قضية القدس والأقصى.