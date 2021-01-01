  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين اسماعيل هنية وزياد النخالة

السبت 15 مايو 2021 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين اسماعيل هنية وزياد النخالة



غزة /سما/

تباحث إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مع زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، في التطورات الجارية في فلسطين وحالة الاشتباك مع الاحتلال في مختلف المناطق.

وقال مكتب هنية، إن الاتصال جرى في إطار مواكبة المعركة الدائرة في غزة امتدادًا لما جرى في مدينة القدس المحتلة.

وبحسب البيان، أشادا هنية والنخالة، بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة من أجل القدس والأقصى في غزة، مؤكدين أن حالة المواجهة الشاملة مع الاحتلال سوف تستمر.

واعتبرا أن ما يجري في الضفة وفي الأرض المحتلة عام 1948 يؤكد وحدة الشعب الفلسطيني وحيويته وتمسكه بحقوقه وأرضه ومقدساته، ووجها التحية للشهداء والجرحى في مختلف المدن والمناطق، وأكدا أن هذه الدماء لن تذهب هدرًا على طريق القدس. كما جاء في البيان.

كما أشادا بحالة التضامن الواسعة على المستوى العربي والإسلامي والدولي والحراك الجماهيري الداعم لمعركة القدس ولحق شعبنا في مقاومة الاحتلال، معتبرين ارتقاء شهيد من لبنان تأكيد على وحدة الأمة حول قضية القدس والأقصى.

#اسماعيل هنية #حركة حماس #الجهاد الاسلامي #زياد النخالة #قطاع غزة #العدوان الإسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

نقترب من هدف التحرير والعودة.. مشعل يكشف شروط حماس لوقف إطلاق النار

واشنطن ستمنح تل أبيب متنفسا لمواصلة العملية .. مصدر أمني إسرائيلي : العملية العسكرية في غزة قد تستمر حتى الأحد

جيش الاحتلال يزعم استهداف مسؤول لـ"حماس" في غزة

قناة عبرية: تقديرات تشير الى انتهاء التصعيد الليلة أو الليلة المقبلة

مجزرة الشاطئ...8 شهداء بينهم 6 أطفال وسيدتين غرب مدينة غزة (شاهد)

مجلة أمريكية : أحداث غزة والداخل المحتل فاجأت بايدن.. وهذا ما لديه

سلسلة غارات عنيفة على منطقة قليبو .. الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة شمال قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

معاريف: جيش الاحتلال يعلن فشل خطة "المترو" التي نفذها في شمال غزة ليلة أول أمس

كتائب القسام لسكان تل ابيب والمركز: انتظروا ردنا المزلزل

الجلاء

شاهد ..طائرات الاحتلال تدمر برج الجلاء وسط مدينة غزة

مقتل مستوطن وجرحى.. القسام تقصف تل أبيب بعشرات الصواريخ رداً على مجزرة مخيم الشاطئ

لم يحدث اختراق.. حماس تكشف سبب إخفاق المساعي الدولية لإقرار هدنة في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية