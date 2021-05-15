  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

بالفيديو: سكان مدينة الطيبة في الداخل المحتل يحتفلون بسقوط أحد صواريخ "القسام" في بلدتهم

السبت 15 مايو 2021 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: سكان مدينة الطيبة في الداخل المحتل يحتفلون بسقوط أحد صواريخ "القسام" في بلدتهم



القدس المحتلة/سما/

سقط أحد صواريخ المقاومة التي أطلقت اليوم السبت من قطاع غزة صوب المدن المحتلة على مدينة الطيبة العربية.

وأكدت شرطة الإحتلال سقوط صاروخ واحد على الطيبة، دون ورود تقارير عن إصابات جراء الحادث، مشيرة إلى أن عناصرها وصلوا إلى الموقع.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلي "كان" مقطع فيديو يظهر موقع سقوط الصاروخ.


وهرع عشرات السكان العرب  إلى موقع الحادث حيث نظموا وقفة كانوا يهتفون خلالها بشعارات داعية للمقاومة. 

وجاء ذلك على خلفية إطلاق دوي صفارات الإنذار في تل أبيب ومدن أخرى وسط إسرائيل، في أعقاب إعلان "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" ، عن شنها هجوما صاروخيا جديدا على تل أبيب.

وأفادت وسائل إعلام أيضا بسقوط صواريخ قرب مطار بن غوريون في ضواحي تل أبيب.

#الطيبة #كتائب القسام.

الأكثر قراءة اليوم

نقترب من هدف التحرير والعودة.. مشعل يكشف شروط حماس لوقف إطلاق النار

واشنطن ستمنح تل أبيب متنفسا لمواصلة العملية .. مصدر أمني إسرائيلي : العملية العسكرية في غزة قد تستمر حتى الأحد

جيش الاحتلال يزعم استهداف مسؤول لـ"حماس" في غزة

قناة عبرية: تقديرات تشير الى انتهاء التصعيد الليلة أو الليلة المقبلة

مجزرة الشاطئ...8 شهداء بينهم 6 أطفال وسيدتين غرب مدينة غزة (شاهد)

مجلة أمريكية : أحداث غزة والداخل المحتل فاجأت بايدن.. وهذا ما لديه

سلسلة غارات عنيفة على منطقة قليبو .. الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة شمال قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

معاريف: جيش الاحتلال يعلن فشل خطة "المترو" التي نفذها في شمال غزة ليلة أول أمس

كتائب القسام لسكان تل ابيب والمركز: انتظروا ردنا المزلزل

الجلاء

شاهد ..طائرات الاحتلال تدمر برج الجلاء وسط مدينة غزة

مقتل مستوطن وجرحى.. القسام تقصف تل أبيب بعشرات الصواريخ رداً على مجزرة مخيم الشاطئ

لم يحدث اختراق.. حماس تكشف سبب إخفاق المساعي الدولية لإقرار هدنة في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية