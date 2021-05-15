بالفيديو: سكان مدينة الطيبة في الداخل المحتل يحتفلون بسقوط أحد صواريخ "القسام" في بلدتهم

القدس المحتلة/سما/

سقط أحد صواريخ المقاومة التي أطلقت اليوم السبت من قطاع غزة صوب المدن المحتلة على مدينة الطيبة العربية.

وأكدت شرطة الإحتلال سقوط صاروخ واحد على الطيبة، دون ورود تقارير عن إصابات جراء الحادث، مشيرة إلى أن عناصرها وصلوا إلى الموقع.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلي "كان" مقطع فيديو يظهر موقع سقوط الصاروخ.

נפילה בטייבה ליד הגשר pic.twitter.com/v4O8RLX5aM — דיווח מהשטח (@Reporting_12) May 15, 2021



وهرع عشرات السكان العرب إلى موقع الحادث حيث نظموا وقفة كانوا يهتفون خلالها بشعارات داعية للمقاومة.

وجاء ذلك على خلفية إطلاق دوي صفارات الإنذار في تل أبيب ومدن أخرى وسط إسرائيل، في أعقاب إعلان "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" ، عن شنها هجوما صاروخيا جديدا على تل أبيب.

وأفادت وسائل إعلام أيضا بسقوط صواريخ قرب مطار بن غوريون في ضواحي تل أبيب.