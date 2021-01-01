برلين: مظاهرة حاشدة رفضا للانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية

برلين /سما/

شاركت جماهير غفيرة من أبناء الجالية الفلسطينية والمتضامنين العرب والأجانب في العاصمة الألمانية برلين في وقفة دعم وتضامن مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة و قطاع غزة والداخل الفلسطيني.



واكد المشاركون خلال المظاهرة التي دعت لها لجنة العمل الوطني في برلين وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية والتي جابت الشوارع على احتجاجهمم على البطش الاسرائيلي وقتل المدنين من اطفال ونساء وانتهاك دور العبادة وتهجير المدنيين العزل.



واكدوا ان المعركة التي يخوضها ابناء شعبنا في القدس وقطاع غزة والأراضي الفلسطينية هي معركة وجود تقرير المصير للانتصار للحقوق التاريخية والشرعية الفلسطينية ، للحفاظ على الهوية والرواية الفلسطينية وفرض السيادة الفلسطينية في القدس.



وأن المقدسيين بصمودهم الاسطوري يشكلون عنوان للنضال وسد منيع تتكسر عليه كل مؤامرات.