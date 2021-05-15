بالفيديو: مقتل اسرائيلي في مدينة رمات غان قرب تل أبيب بصواريخ المقاومة

القدس المحتلة/سما/

أكدت شرطة الإحتلال الاسرائيلي أن اثنين من الصواريخ التي أطلقت قبل قليل من قطاع غزة سقطا على مدينة رمات غان الواقعة بشرقي تل أبيب.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلي "كان" أن رجلا في سن 50 عاما قتل جراء القصف، فيما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن عدة أشخاص تعرضوا أيضا لإصابات خفيفة.



تداول نشطاء ووسائل إعلام إسرائيلية فيديوهات من موقع الحادث تظهر حجم الأضرار المادية الناجمة عن سقوط الصاروخين اللذين انفجرا وسط المدينة.

רמת גן.

פגיעה ישירה ברכב.



رشقة صاروخية على منطقة وسط #إسرائيل ????????

مدينة رمات غان. pic.twitter.com/AuZdntTNM1 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) May 15, 2021

רמת גן כעת pic.twitter.com/mYPwVddRmD — לירי בורק (@lirishavit) May 15, 2021

ראשוני: נבדק דיווח על נפילה ברמת גן@sharonidan

(בתיעוד: יירוטים בשמי גוש דן) pic.twitter.com/aD8tVBJxQ5 — כאן חדשות (@kann_news) May 15, 2021

רמת גן pic.twitter.com/PvAEjpDXyo — נפתלי כלב קטן בנט (@Udil29241413) May 15, 2021

وأسفر الحادث عن اندلاع نيران داخل سيارة، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية ملموسة بالمباني المحيطة.

ويأتي ذلك على خلفية إطلاق دوي صفارات الإنذار في تل أبيب ومدن أخرى وسط مدن الإحتلال، في أعقاب إعلان "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" ، عن شنها هجوما صاروخيا جديدا على تل أبيب.

وأفادت وسائل إعلام أيضا بسقوط صواريخ قرب مطار بن غوريون في ضواحي تل أبيب.

وأعلنت اذاعة إذاعة جيـــش الاحتلال نجمـــة داوود الحمراء عن قتيــل و46 إصابة بسبب صـــواريــخ الــمــــقــاومــة منذ منتصف الليلة الماضية.