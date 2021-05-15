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بالفيديو: مقتل اسرائيلي في مدينة رمات غان قرب تل أبيب بصواريخ المقاومة

السبت 15 مايو 2021 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: مقتل اسرائيلي في مدينة رمات غان قرب تل أبيب بصواريخ المقاومة



القدس المحتلة/سما/

أكدت شرطة الإحتلال الاسرائيلي أن اثنين من الصواريخ التي أطلقت قبل قليل من قطاع غزة سقطا على مدينة رمات غان الواقعة بشرقي تل أبيب.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلي "كان" أن رجلا في سن 50 عاما قتل جراء القصف، فيما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن عدة أشخاص تعرضوا أيضا لإصابات خفيفة.


تداول نشطاء ووسائل إعلام إسرائيلية فيديوهات من موقع الحادث تظهر حجم الأضرار المادية الناجمة عن سقوط الصاروخين اللذين انفجرا وسط المدينة.

وأسفر الحادث عن اندلاع نيران داخل سيارة، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية ملموسة بالمباني المحيطة.

ويأتي ذلك على خلفية إطلاق دوي صفارات الإنذار في تل أبيب ومدن أخرى وسط مدن الإحتلال، في أعقاب إعلان "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" ، عن شنها هجوما صاروخيا جديدا على تل أبيب.

وأفادت وسائل إعلام أيضا بسقوط صواريخ قرب مطار بن غوريون في ضواحي تل أبيب.

وأعلنت اذاعة إذاعة جيـــش الاحتلال نجمـــة داوود الحمراء عن قتيــل و46 إصابة بسبب صـــواريــخ الــمــــقــاومــة منذ منتصف الليلة الماضية.
#غزة

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