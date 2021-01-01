قتيل و46 إصابة- القسام توسع دائرة القصف لتشمل تل أبيب ومستوطنات الضفة

غزة /سما/

وجهت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس ضربة صاروخية لتل ابيب اليوم السبت.

واعلنت الإسعاف إلاسرائيلي مقتل إسرائيلي 50 عاما في سقوط صاروخ على بناية في رمات غان شرق تل أبيب.

ووفق إذاعة جيـــش الاحتلال، اعلنت نجمـــة داوود الحمراء عن قتيــل و46 إصابة بسبب صـــواريــخ الــمــــقــاومــة منذ منتصف الليلة الماضية.

ودوت صفارات الانذار في مستوطنات الضفة الغربية حيث شملت عمليات القصف الصاروخي وسط وجنوب إسرائيل وصولا إلى مستوطنات الضفة الغربية .

فيما أعلنت مصادر إسرائيلية سقوط قرابة 30 صاروخا استهدفت تل أبيب وضواحيها .

وقالت القسام في بيان لها ان القصف جاء بعشرات الصواريخ ردا على مجزرة مخيم الشاطئ بحق النساء والأطفال الامنين .