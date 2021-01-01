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100 نقابة عمالية يونانية تتضامن وبلديات ترفع العلم الفلسطيني

السبت 15 مايو 2021 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
100 نقابة عمالية يونانية تتضامن وبلديات ترفع العلم الفلسطيني



اثينا /سما/

تلقى سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي اتصالا من سكرتير عام اتحاد عام النقابات باليونان يورغوس بيروس اطلعه علي فحوى بيان موقع من 103 نقابات عمالية يونانية يعلنون فيها تضامنهم المطلق مع كفاح الشعب الفلسطيني من أجل التخلص من الاحتلال وصولا الى حريته واستقلاله الوطني.

واعتبر الموقعون، "دولة إسرائيل بانها دولة قتلة تمارس الإرهاب والجرائم ضد الفلسطينين والقانون الدولي"، وطلبوا من الحكومة اليونانية "إدانة جرائم الحرب التي تقوم بها إسرائيل في كل مكان من فلسطين"، مطالبين المجتمع الدولي بالخروج عن صمته ومعاقبة دولة الاحتلال.

من جهة أخرى قال السفير طوباسي إن 16 بلدية يونانية في محافظة العاصمة أثينا تجاوبت مع دعوة سفارة دولة فلسطين برفع العلم الفلسطيني على مقارها اليوم 15 أيار في ذكرى جريمة النكبة المستمرة.

وأضاف السفير طوباسي، بان حجم التضامن الشعبي اليوناني مع شعبنا وصل إلى حالة متقدمة وعالية من كافة أحزاب المعارضة والمؤسسات الجماهيرية واوساط الرأي العام والاعلام، في ظل تراجع الموقف الرسمي للحكومة اليونانية الحالية وحزبها الحاكم الديمقراطية الجديدة المحسوب علي اليمين الأوروبي، وأضاف طوباسي إن هذا الموقف الذي راجعنا بخصوصه الخارجية اليونانية باستياء، لا يمكن قبوله حين يساوي بين الضحية والجلاد وحين لا يرى الاحتلال والعدوان والاستيطان سببا جوهريا للحالة القائمة التي لا يقبلها القانون الدولي والإنساني ، مضيفا إن هذا الموقف الغير متوازن يفقد اليونان موقفها السابق في شأن الصراع ويفقد ما تتحدث عنه بخصوص عملية السلام معناه الحقيقي.

وأشاد السفير طوباسي بمواقف الشعب اليوناني الصديق واحزابه السياسية ومنظماته التضامنية والعدد الكبير من أعضاء البرلمان، مثمنا خروج المظاهرات التضامنية من الأصدقاء اليونان على مدار الأيام الماضية والمستمرة حتى اليوم.

#اليونان #الشعب الفلسطيني #فلسطين

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