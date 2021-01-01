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إغلاق شواطئ بوسط إسرائيل بعد القصف الصاروخي من غزة

السبت 15 مايو 2021 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق شواطئ بوسط إسرائيل بعد القصف الصاروخي من غزة



القدس المحتلة /سما/

أغلقت إسرائيل، السبت، العديد من الشواطئ وسط "البلاد" ومنعت وصول الزائرين إليها، بعد رشقات صاروخية مكثفة أُطلقت من قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن القرار يأتي على خلفية القصف تجاه "غوش دان" (تضم تل أبيب وعدد من المدن).

وأضافت: "أصدر الكثير من السلطات المحلية للمدن الواقعة على البحر في الوسط بما في ذلك هرتسليا وتل أبيب وبات يام أوامر بإغلاق الشواطئ التي لم يتم إغلاقها بعد أمام الزوار".

وأطلقت فصائل فلسطينية، السبت، رشقات صاروخية تجاه مدن وسط إسرائيل ما أسفر عن مقتل شخص في مدينة رمات غان.

وارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين خلال موجة التصعيد الحالية التي اندلعت الإثنين إلى 10 قتلى وعشرات المصابين.

#اسرائيل #شواطئ تل ابيب #صواريخ غزة

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