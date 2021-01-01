الاحتلال يقمع مسيرة شمال البيرة

البيرة / سما /

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مسيرة جماهيرية شارك فيها عشرات المواطنين قرب حاجز بيت إيل شمال مدينة البيرة.

وذكرت مصادر إعلامية : إن الاحتلال أطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع اتجاه الجموع المشاركة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وانطلقت المسيرة التي دعت إليها دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير لمناسبة مرور 73 عاما على نكبة الشعب الفلسطيني، من ميدان المنارة وسط مدينة رام الله.

وردد المشاركون هتافات وشعارات تدعو إلى مواصلة النضال حتى نيل كافة حقوق شعبنا المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمة القدس.

وسبق تحرك المسيرة إطلاق صافرة الانذار لمدة 73 ثانية بعدد سنوات النكبة معلنة توقف الحركة وحدادا على ارواح الشهداء.