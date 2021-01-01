الاحتلال يقيم برجا عسكريا جديدا جنوب الخليل

الخليل / سما /

أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، برجا عسكريا جديدا على مدخل قرية زيف، جنوب الخليل.

وأفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال شرعت بإقامة البرج العسكري وتثبيت مكعبات اسمنتية على أراضي المواطنين من عائلة شتات، المحاذية لمدخل قرية زيف شمال بلدة يطا.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد نصبت يوم أمس بوابة حديدة على مدخل النبي يونس شمال الخليل، ويأتي ذلك ضمن سياسة تضييق الخناق التي ينتهجها الاحتلال بحق سكان قرى وبلدات محافظة الخليل.