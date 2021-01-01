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مرصد الأزهر بذكرى النكبة: الشعب الفلسطيني يقف صفًا كالبنيان المرصوص

السبت 15 مايو 2021 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرصد الأزهر بذكرى النكبة: الشعب الفلسطيني يقف صفًا كالبنيان المرصوص



القاهرة / سما /

قال مرصد الأزهر الشريف، إن ما يحدث الآن في الأراضي الفلسطينية المحتلة يبرهن على أن المحتل بكل ما صنع وما اتخذ من أساليب عنصرية على مدار عقود لم يستطع أن يفرّق بين أبناء الشعب الفلسطيني الباسل؛ إذ عند أول نداء ضد القمع والبطش الصهيوني تداعى الجميع في كل مكان ليقفوا صفًا كالبنيان المرصوص في وجه العدوان والطغيان.

وقال المرصد في بيان له بذكرى يوم النكبة اليوم السبت، تحلّ اليوم ذكرى النكبة على فلسطين الغالية، والشعب الفلسطيني كما عهدناه مناضلا مواجهًا باذلاً الغالي والنفيس لنيل كرامته وصدّ عدوٍ محتلٍ همجي، لم تعرف له البشرية مثيلا من قبل إذ يمارس هذا العدو منذ وطئت أقدامه أرض دولة فلسطين الطاهرة أسوأ أنواع الاستغلال والسيطرة على مقدرات الشعب الفلسطيني ومقدساته.

واكد أن الشعب الفلسطيني منذ هذه اللحظة وهو يواجه ويصدّ هذا العدوان ويقدّم التضحيات تلو الأخرى دفاعًا عن أرضه وكرامته، تحية إجلال لأبناء هذا الشعب المناضل، وعلى أيديكم سيأتي النصر بإذن الله على العدو المحتل.

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