الصحة: 3 وفيات و54 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 3 حالات وفاة و54 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 211 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 883 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 105861 إصابة بينها 5624 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 99254 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 983.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 108 حالات، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 84.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 110400 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 38752 شخصًا.