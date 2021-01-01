"منظمة العفو الدولية" تدعو إلى اتخاذ "موقف حازم" ضد القمع الإسرائيلي

لندن/ سما /

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت، إلى اتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل، تزامنا مع تصاعد وتيرة اعتداءات إسرائيلية وحشية على الفلسطينيين في القدس والضفة وقطاع غزة.

وقالت المنظمة في تغريدة: "يجب على المجتمع الدولي، أن يتخذ موقفا حازما ضد تجاهل إسرائيل المستمر والصارخ لحياة الفلسطينيين".

وأسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد ما لا يقل عن 139 فلسطينيًا، بينهم 39 طفلًا و22 سيدة، وإصابة أكثر من 950 بجروح، وفق وزارة الصحة.

وأمس الجمعة، اندلعت مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، في الضفة، إثر فض مسيرات منددة بممارسات وجرائم الاحتلال في القدس وغزة، أسفرت عن 11 شهيدا، وعشرات الجرحى.

ومنذ 13 نيسان/ أبريل الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح"، إثر مساعٍ إسرائيلية لإخلاء 12 منزلًا من عائلات فلسطينية، وتسليمها لمستوطنين.