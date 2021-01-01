الشرطة الإسرائيلية تعتقل 67 شابا من مدينتي عكا واللد في أراضي 1948

الداخل المحتل / سما /

اعتقل الشرطة الإسرائيلية وقوات حرس الحدود الليلة الماضية وفجر اليوم السبت 52 شابا في عكا، و15 شابا في مدينة اللد، إثر المواجهات والأحداث التي تشهدها أراضي عام 1948.

وذكرت مصادر في المدينتين، أن عناصر الشرطة داهمت عددا كبيرا من المنازل في عكا واللد ومدن أخرى، وعاثت فيها فسادا، واعتقلت العشرات من الشبان.

وكانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، حذرت أمس الجمعة، من حملة اعتقالات مهووسة تشنها الأجهزة البوليسية والمخابرات في صفوف الجماهير العربية، وتكثفت في اليومين الأخيرين الاعتقالات من البيوت، ومن بين المارة في الشارع، واعتقلت حتى الآن 600 شاب وشابة خلال 5 أيام.