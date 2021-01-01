نقابة المحامين تعلن عن وقفة عالمية من أجل القدس

رام الله / سما /

أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين عن وقفة لنصرة القدس، وتنديدا بالاعتداء المتواصل على شعبنا في قطاع غزة وإجرام القوة القائمة بالاحتلال المتواصل بحق شعبنا تحت عنوان "ساعة القدس"، وذلك بالشراكة مع مؤسسة القانون من أجل فلسطين ومجموعة من المؤسسات المحلية والدولية الشريكة نصرة للقدس، يوم غد الأحد الساعة الرابعة عصرا أمام مقر نقابة المحامين الرئيسي في مدينة رام الله .

ودعت نقابة المحامين، كافة أعضائها والحقوقيين من أبناء شعبنا للمشاركة في الوقفة التي تنظمها، علماً أنه سيكون هناك وقفة مشابهة في ذات الزمان أمام كافة النقابات والمؤسسات العربية والدولية الشريكة والمناصرة لقضايا شعبنا وحقوقه المشروعة.