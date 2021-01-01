  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئاسة تدين بشدة مجزرة عائلة أبو حطب التي أبادها الإحتلال فجر اليوم

السبت 15 مايو 2021 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة تدين بشدة مجزرة عائلة أبو حطب التي أبادها الإحتلال فجر اليوم



رام الله / سما /

أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن الجريمة البشعة التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم النكبة 15/5، والتي راحت ضحيتها عائلة كاملة من أبناء شعبنا، جريمة لا يمكن السكوت عليها.

وقالت الرئاسة: إن الحرب الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني منذ 73 عاما، وآخر هذه الجرائم، إبادة عائلة أبو حطب بأطفالها ونسائها وشيوخها، تتحمل حكومة الاحتلال مسؤولية وتداعيات ذلك.

وأضافت، ان أي دعوات بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها هي تحريض على استمرار القتل، وضوء أخضر للعدوان واستمرار عمليات التهجير وتدمير الممتلكات وتشريد المواطنين، وتشجيع للعنف والتطرف ضد الشعب الفلسطيني.

وجددت الرئاسة، التأكيد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية الدولية، لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها بشكل فوري، والبدء بالعمل الجاد لإنهاء الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، مشددة على أنه من دون دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، فلن يكون هناك سلام أو أمن لاحد.

#الرئاسة الفلسطينية #عائلة أبو حطب

الأكثر قراءة اليوم

نقترب من هدف التحرير والعودة.. مشعل يكشف شروط حماس لوقف إطلاق النار

قناة عبرية: تقديرات تشير الى انتهاء التصعيد الليلة أو الليلة المقبلة

الاعلام العبري: "حماس انتصرت في المعركة على الوعي" والحرب تقترب من نهايتها

مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار لمدة 12 ساعة بشكلٍ أولي.. واعلام اسرائيلي ينفي

مجلة أمريكية : أحداث غزة والداخل المحتل فاجأت بايدن.. وهذا ما لديه

سرايا القدس توجه رسالة لأهالي الضفة والداخل: "نحن معكم"..!

قيادي في حماس: إسرائيل لم تستجب لمطالب الوفد المصري

الأخبار الرئيسية

قسام

هارتس : طائرة مسيرة تستهدف تجمعا للجنود الإسرائيليين في "كيسوفيم"

قصف

واشنطن ستمنح تل أبيب متنفسا لمواصلة العملية .. مصدر أمني إسرائيلي : العملية العسكرية في غزة قد تستمر حتى الأحد

-----

مجزرة الشاطئ...8 شهداء بينهم 6 أطفال وسيدتين غرب مدينة غزة (شاهد)

خمسة تحديات تواجه الفلسطينيين.. الرجوب للعرب: "هبوا.. استحوا على أنفسكم"!

سلسلة غارات عنيفة على منطقة قليبو .. الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة شمال قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية