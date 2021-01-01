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فيديو: لحظة بكاء هستيري من مسعف بعد رؤية أشلاء ضحايا مجزرة مخيم الشاطئ

السبت 15 مايو 2021 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: لحظة بكاء هستيري من مسعف بعد رؤية أشلاء ضحايا مجزرة مخيم الشاطئ



غزة / سما /

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة انهيار أحد المسعفين بالبكاء، عقب رؤيته أشلاء ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم الشاطئ.

وبحسب الفيديو، فإن أحد المسعفين لم يستطع تحمل مشاهدة أشلاء الضحايا أثناء وضعها داخل ثلاجات حفظ الموتى، وانطلق يبكي ويضرب الحائط بيديه، وذلك عقب القصف الإسرائيلي، فجر اليوم على مخيم الشاطئ.

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وكانت مصادر طبية فلسطينية، قد أكدت في وقت سابق أن ثمانية مواطنين اسشتهدوا ، هم 6 أطفال وامرأتان جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة أبو حطب، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، دون تحذير ساكنيه، وأن 15 أصيبوا بجروح، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ متواصلة.

واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية المنزل المكون من أربعة طوابق، بثلاثة صواريخ، ما أدى إلى تسويته بالأرض.

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