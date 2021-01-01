بلدية غزة: 3 مليون دولار أضرار مرافقنا منذ بدء العدوان

غزة / سما /

أكدت بلدية غزة أن قيمة الأضرار التي تعرضت لها مرافق البلدية المختلفة بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع لليوم السادس على التوالي بلغت أكثر من 3 ملايين دولار.

وذكرت البلدية في تقرير حصر أولي لأضرار العدوان أن الأضرار شملت تدمير للبنية التحتية للمرافق المدنية التابع للبلدية ومنها؛ محطة الصرف الصحي رقم 1، ونحو 32 شارعاً بشكل كلي وجزئي، ونحو 3400 متر طولي من شبكات الصرف الصحي، و 1350 متر طولي من شبكات المياه، بالإضافة إلى شبكات الإنارة في مناطق مختلفة من المدينة.

وأوضحت أن أبرز المرافق والبنية التحتية التي استهدفها العدوان هي؛ محطة الصرف الصحي رقم 1 غرب المدينة والخط الناقل لها، وشارع الوحدة مقابل برج الجوهرة الذي تم تدميره، ومفترق السرايا، وشارع عمر المختار مقابل مجمع أبو خضرة الحكومي ومقابل برج الشروق، وشارع جمال عبد الناصر، ومفترق الصناعة امام مقر الأونروا، وشارع مازن فقها في حي تل الهوا غرب جديقة برشلونة، وشارع عون الشوا أمام وخلف مدرسة الراهبات الوردية.

وأضافت أن الأضرار شملت أيضاً؛ امتداد شارع مصطفى حافظ منطقة الجامعات، وشارع يافا بحي التفاح بالقرب من مسجد المحطة، وشارع خالد بن الوليد، وكذلك شارع جامعة الدول العربية مقابل التلفزيون، ومبنىيي البلدية الرئيس في ميدان فلسطين والإستثماري في شارع الجلاء، وبئر المياه في أرض السرايا.

وأدانت البلدية استهداف الاحتلال المتعمد لمرافقها لاسيما المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي، محذرةً من كارثة صحية وبيئية قد تقع بسبب استهداف المنشأت المدنية.

وبينت أن نحو 350 ألف نسمة من سكان المدينة تأثرو ويعانون من عدم توفر المياه بسبب استهداف الخطوط والشبكات الرئيسة.

ودعت البلدية لضرورة سرعة الإستجابة لإصلاح الأضرار التي لحقت بمحطة الصرف الصحي رقم 1 القريبة من شاطئ البحر، محذرة من نحو 15000 كوب من المياه العادمة بدأت تتدفق يومياً لشاطئ وقد يؤدي هذا لكارثة صحية وتلوث واسع في مياه البحر .

وناشدت البلدية كافة المؤسسات المحلية والدولية لسرعة الاستجابة والتدخل لتوفير المشاريع الطارئة والوقود اللازم لتشغيل مرافق البلدية الخدماتية، وكذلك ضرورة إلزام الاحتلال بتحييد المرافق المدنية والخدماتية ووقف استهدافه لها.