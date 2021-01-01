بلدية غزة: 3 مليون دولار أضرار مرافقنا منذ بدء العدوان

أكدت بلدية غزة أن قيمة الأضرار التي تعرضت لها مرافق البلدية المختلفة بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع لليوم السادس على التوالي بلغت أكثر من 3 ملايين دولار.
وذكرت البلدية في تقرير حصر أولي لأضرار العدوان أن الأضرار شملت تدمير للبنية التحتية للمرافق المدنية التابع للبلدية ومنها؛ محطة الصرف الصحي رقم 1، ونحو 32 شارعاً بشكل كلي وجزئي، ونحو 3400 متر طولي من شبكات الصرف الصحي، و 1350 متر طولي من شبكات المياه، بالإضافة إلى شبكات الإنارة في مناطق مختلفة من المدينة.
وأوضحت أن أبرز المرافق والبنية التحتية التي استهدفها العدوان هي؛ محطة الصرف الصحي رقم 1 غرب المدينة والخط الناقل لها، وشارع الوحدة مقابل برج الجوهرة الذي تم تدميره، ومفترق السرايا، وشارع عمر المختار مقابل مجمع أبو خضرة الحكومي ومقابل برج الشروق، وشارع جمال عبد الناصر، ومفترق الصناعة امام مقر الأونروا، وشارع مازن فقها في حي تل الهوا غرب جديقة برشلونة، وشارع عون الشوا أمام وخلف مدرسة الراهبات الوردية.
وأضافت أن الأضرار شملت أيضاً؛ امتداد شارع مصطفى حافظ منطقة الجامعات، وشارع يافا بحي التفاح بالقرب من مسجد المحطة، وشارع خالد بن الوليد، وكذلك شارع جامعة الدول العربية مقابل التلفزيون، ومبنىيي البلدية الرئيس في ميدان فلسطين والإستثماري في شارع الجلاء، وبئر المياه في أرض السرايا.
وأدانت البلدية استهداف الاحتلال المتعمد لمرافقها لاسيما المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي، محذرةً من كارثة صحية وبيئية قد تقع بسبب استهداف المنشأت المدنية.
وبينت أن نحو 350 ألف نسمة من سكان المدينة تأثرو ويعانون من عدم توفر المياه بسبب استهداف الخطوط والشبكات الرئيسة.
ودعت البلدية لضرورة سرعة الإستجابة لإصلاح الأضرار التي لحقت بمحطة الصرف الصحي رقم 1 القريبة من شاطئ البحر، محذرة من نحو 15000 كوب من المياه العادمة بدأت تتدفق يومياً لشاطئ وقد يؤدي هذا لكارثة صحية وتلوث واسع في مياه البحر .
وناشدت البلدية كافة المؤسسات المحلية والدولية لسرعة الاستجابة والتدخل لتوفير المشاريع الطارئة والوقود اللازم لتشغيل مرافق البلدية الخدماتية، وكذلك ضرورة إلزام الاحتلال بتحييد المرافق المدنية والخدماتية ووقف استهدافه لها.