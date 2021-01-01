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هنية: ما حدث في مخيم الشاطئ كشف حجم المأزق الإسرائيلي أمام مفاجآت المقاومة

السبت 15 مايو 2021 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: ما حدث في مخيم الشاطئ كشف حجم المأزق الإسرائيلي أمام مفاجآت المقاومة



غزة / سما /

​قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن ما حدث في مخيم الشاطئ قد كشف حجم المأزق الإسرائيلي أمام مفاجآت المقاومة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن مكتبه، أكد هنية استنكاره لتلك "المجزرة"، مشيرا إلى أنها "امتداد لمجازره التي نفذها في مناطق مختلفة من القطاع".

وقال: "في جريمة جديدة ضد شعبنا الفلسطيني، ارتكب الاحتلال فجر اليوم مجزرة بشعة في مخيم الشاطئ بمدينة غزة، وذلك امتدادًا لمجازره التي نفذها في مناطق مختلفة من القطاع، والتي تؤكد عجز العدو وفشله، بل وحجم المأزق الذي يعيشه أمام عظمة المقاومة ومفاجآت رجالها الأوفياء".

وشدد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، على أن المقاومة "ستلحق الهزيمة بجيش العدو وتردعه عن الاستمرار في مجازره، وستواصل الدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني".

وقد حمل هنية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن استمرار استهداف المدنيين والآمنين في بيوتهم.

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