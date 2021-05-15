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جيش الاحتلال يزعم استهداف مسؤول لـ"حماس" في غزة

السبت 15 مايو 2021 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يزعم استهداف مسؤول لـ"حماس" في غزة



غزة / سما /

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة على صفحته الشخصية على "تويتر"، قال فيها، إن الجيش الإسرائيلي استهداف مسؤولا أمنيا في حركة "حماس".

وزعم أدرعي في تغريدته : "نواصل ضرب أوكار الإرهاب. خلال الساعات الأخيرة استهدف جيش الدفاع منزل العمليات التابع لرئيس جهاز الأمن في حماس توفيق أبو نعيم في حي الرمال بمدينة غزة" على حد قوله

وادعى أدرعي : "لقد استخدم المنزل كبنية عسكرية لإدارة القتال. كما أغارت طائراتنا على مواقع راجمات صواريخ تحت وفوق أرضية" على حد زعمه .

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