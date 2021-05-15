جيش الاحتلال يزعم استهداف مسؤول لـ"حماس" في غزة

غزة / سما /

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة على صفحته الشخصية على "تويتر"، قال فيها، إن الجيش الإسرائيلي استهداف مسؤولا أمنيا في حركة "حماس".

وزعم أدرعي في تغريدته : "نواصل ضرب أوكار الإرهاب. خلال الساعات الأخيرة استهدف جيش الدفاع منزل العمليات التابع لرئيس جهاز الأمن في حماس توفيق أبو نعيم في حي الرمال بمدينة غزة" على حد قوله

نواصل ضرب أوكار الإرهاب. خلال الساعات الأخيرة استهدف جيش الدفاع منزل العمليات التابع لرئيس جهاز الأمن في حماس توفيق أبو نعيم في حي الرمال بمدينة غزة. لقد استخدم المنزل كبنية عسكرية لإدارة القتال. كما أغارت طائراتنا على مواقع راجمات صواريخ تحت وفوق أرضية #حماس_تحت_القصف — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 15, 2021

وادعى أدرعي : "لقد استخدم المنزل كبنية عسكرية لإدارة القتال. كما أغارت طائراتنا على مواقع راجمات صواريخ تحت وفوق أرضية" على حد زعمه .