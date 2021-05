شاهد : فيديو يوثق حريقا ودمارا كبيرا في مدينة إسدود نتيجة صواريخ غزة

نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لحريق ودمار كبير نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة على مدينة إسدود بجنوب إسرائيل.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع الفيديو على "تويتر"، وقال إن "وابلا من الصواريخ يتم إطلاقها دون توقف من غزة على جنوب إسرائيل".

Barrages of rockets are being fired non-stop from Gaza into southern Israel.



Tonight, a rocket hit the city of Ashdod—see the damage for yourself.



This won’t go unanswered. pic.twitter.com/2ByndSi79u