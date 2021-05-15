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شاهد : فيديو يوثق حريقا ودمارا كبيرا في مدينة إسدود نتيجة صواريخ غزة

السبت 15 مايو 2021 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد : فيديو يوثق حريقا ودمارا كبيرا في مدينة إسدود نتيجة صواريخ غزة



القدس المحتلة / سما /

نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لحريق ودمار كبير نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة على مدينة إسدود بجنوب إسرائيل.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع الفيديو على "تويتر"، وقال إن "وابلا من الصواريخ يتم إطلاقها دون توقف من غزة على جنوب إسرائيل".

وأضاف أن أحد الصواريخ أصاب الليلة الماضية مدينة إسدود، ما تسبب في حريق كبير.

وتوعد الجيش الإسرائيلي بالرد على ذلك، قائلا إن ما وقع "لن يمر دون رد".

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