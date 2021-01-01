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واشنطن ستمنح تل أبيب متنفسا لمواصلة العملية

مصدر أمني إسرائيلي : العملية العسكرية في غزة قد تستمر حتى الأحد

السبت 15 مايو 2021 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر أمني إسرائيلي : العملية العسكرية في غزة قد تستمر حتى الأحد



القدس المحتلة / سما /

قال مصدر أمني إسرائيلي لصحيفة يديعوت أحرونوت إن العملية العسكرية في غزة قد تستمر حتى الأحد.

وقال المصدر: "إذا تواصلت الإنجازات في غزة، فسيكون من الصواب المضي قدما في وقف إطلاق النار".

وأضاف المصدر الأمني "لم نصل بعد إلى هذا الأمر، هناك بعض الأشياء الأخرى التي يجب القيام بها. لن يحدث ذلك غدا، وسوف يستغرق يومين أو ثلاثة ومن ثم سيبدأ الضغط الدولي الأسبوع المقبل".

وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن الولايات المتحدة ستمنح تل أبيب متنفسا لمواصلة العملية حتى يوم الأحد. وذلك بعد وصول المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، هادي عمرو، امس الخميس إلى تل أبيب لبحث التهدئة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

المصدر: يديعوت أحرونوت

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