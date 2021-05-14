"افتحوا الحدود".. أردنيون يتوجهون إلى الحدود مع فلسطين (فيديوهات)

عمان/سما/

بدأت أعداد كبيرة من الأردنيين، الجمعة، التوجه إلى حدود بلادهم مع فلسطين، للمشاركة في فعالية دعا إليها ناشطون، لدعم صمود أشقائهم في الأراضي المحتلة.

وأشار عدد من منظمي الفعالية، بأنه من المنتظر أن تنتظم الوقفة بعد ظهر الجمعة، أمام صرح “شهداء الكرامة” في منطقة الأغوار الجنوبية.

#عاجل : الزحف البشري في الأردن الآن يتجاوز رجال الأمن ويتجهو نحو الحدود مع فلسطين المحتة . pic.twitter.com/AKvLSimdWq — غزة الآن - Gaza Now (@GNNANOW) May 14, 2021

"يا أبـــو عبــيـــدة يا مغـــوار.. هينا وصلنا للأغوار".. آلاف الأردنيين يهبون إلى حدود #فلسطين المحتلة نصرة للقدس وغزة.#الأردن pic.twitter.com/YtSAZafcoC — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 14, 2021

الألاف في الأردن يتوجهون إلى حدود فلسطين المحتلة الآن pic.twitter.com/yjMMbD3l99 — غزة الآن - Gaza Now (@GNNANOW) May 14, 2021

#_افتحو_الحدود

تواجد كثيف الشعب الأردني يطالب بفتح الحدود الأردنية لدخول على فلسطين المحتله#_الأردن_ينتفض pic.twitter.com/cJURcrCzwM — Ameer Almukhtar93 (@AAlmukhtar93) May 14, 2021

وأفاد شهود عيان بأن قوات الأمن تتواجد بكثافة في مكان التجمع، خاصة مع استمرار وصول أعداد المشاركين الذي بلغ المئات حتى لحظة نشر هذا الخبر. وحسب المصدر، ردد المشاركون هتافات تطالب بفتح الحدود والسماح لهم بنصرة إخوانهم الفلسطينيين، وأخرى تدعو لتوحيد الصف والوقوف خلف المقاومة وأنهم والفلسطينيين “شعب واحد وليس شعبين”. ويشهد الأردن منذ ما يزيد عن أسبوع فعاليات احتجاجية داعمة لفلسطين، فيما يطالب المشاركون بالفعاليات حكومة بلادهم باتخاذ موقف قوي إزاء ما يحدث في الأراضي المحتلة.