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"افتحوا الحدود".. أردنيون يتوجهون إلى الحدود مع فلسطين (فيديوهات)

السبت 15 مايو 2021 07:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"افتحوا الحدود".. أردنيون يتوجهون إلى الحدود مع فلسطين (فيديوهات)



عمان/سما/

 بدأت أعداد كبيرة من الأردنيين، الجمعة، التوجه إلى حدود بلادهم مع فلسطين، للمشاركة في فعالية دعا إليها ناشطون، لدعم صمود أشقائهم في الأراضي المحتلة.
وأشار عدد من منظمي الفعالية، بأنه من المنتظر أن تنتظم الوقفة بعد ظهر الجمعة، أمام صرح “شهداء الكرامة” في منطقة الأغوار الجنوبية.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الأمن تتواجد بكثافة في مكان التجمع، خاصة مع استمرار وصول أعداد المشاركين الذي بلغ المئات حتى لحظة نشر هذا الخبر. وحسب المصدر، ردد المشاركون هتافات تطالب بفتح الحدود والسماح لهم بنصرة إخوانهم الفلسطينيين، وأخرى تدعو لتوحيد الصف والوقوف خلف المقاومة وأنهم والفلسطينيين “شعب واحد وليس شعبين”. ويشهد الأردن منذ ما يزيد عن أسبوع فعاليات احتجاجية داعمة لفلسطين، فيما يطالب المشاركون بالفعاليات حكومة بلادهم باتخاذ موقف قوي إزاء ما يحدث في الأراضي المحتلة.
#الاردن

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