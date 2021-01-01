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"العفو الدولية" تدعو لاتخاذ موقف حازم ضد تجاهل إسرائيل الصارخ لحياة الفلسطينيين

السبت 15 مايو 2021 07:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"العفو الدولية" تدعو لاتخاذ موقف حازم ضد تجاهل إسرائيل الصارخ لحياة الفلسطينيين



وكالات


دعت منظمة العفو الدولية، الجمعة، المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم ضد تجاهل إسرائيل المستمر والصارخ لحياة الفلسطينيين، على خلفية استخدام القوات الإسرائيلية "قوة مفرطة" مع الفلسطينيين في الضفة الغربية. 

وعبرت المنظمة عن قلقها من التقارير عن مقتل ما لا يقل عن 10 فلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية. 

وقالت المنظمة في بيان إن "قتل فلسطينيين اليوم في الضفة على يد القوات الإسرائيلية يعكس أنماطا سابقة من القوة المفرطة. ودعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم ضد تجاهل إسرائيل المستمر والصارخ لحياة الفلسطينيين". 


وفي وقت سابق، الجمعة، أفاد مراسل "سبوتنيك" بقيام قوات الجيش الإسرائيلي بالاعتداء على تظاهرة فلسطينية في الخليل، ووقوع مواجهات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين.

كما قابلت القوات الإسرائيلية تظاهرات الضفة الغربية بالقمع بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي.


ووفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات عنيفة، الجمعة، في مدن عدة في الضفة الغربية، إلى عشرة أشخاص. 

وقتل ستة من هؤلاء خلال تظاهرات تخللتها مواجهات مع القوات الإسرائيلية قرب نابلس وقرب رام الله، بينما قتل الأول لدى اقترابه من نقطة عسكرية، وقال الجيش الإسرائيلي إنه حاول طعن جندي في يعبد قرب جنين، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وسقط ثلاثة قتلى في بلدات الريحية القريبة من مدينة الخليل وفي قريتي سالم وعصيرة القبلية قرب مدينة نابلس.

#منظمة العفو الدولية

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