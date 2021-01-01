الأونروا تعلن تحويل المدارس لتكون ملاجئ للفلسطينيين

غزة/سما/

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"في قطاع غزة، اليوم السبت، عن تحويل المدارس المجهزة لديها لتكون ملاجئ للفلسطينيين.

وأكد المستشار الإعلامي "للأونروا" عدنان أبو حسنة، أن "الأونروا" في غزة تعلن عن تحويل المدارس المجهزة لديها إلى ملاجئ لمن تضررت منازلهم جراء القصف الإسرائيلي العنيف.

وفي وقت سابق، أشارت الأونروا إلى أنها لم تتمكن بعد من تفعيل إجراءاتها بشكل كامل، بسبب القيود المفروضة على حركة الموظفين نظراً للقصف العنيف على قطاع غزة.

وقالت "إنها تبذل كل ما في وسعها للتأكد من أن هذه المدارس آمنة بما يكفي ليتمكن النازحون من البقاء فيها، والحصول على المساعدة في ظل تفشي حائجة كورونا".

وأوضحت أن الوضع يختلف قليلا في عام 2021، بسبب جائحة كوفيد-19، ومؤكدة على وجوب اتخاذ آلية للتقليل من مخاطر الازدحام في مكان محدود للغاية وانتشار الفايروس.

ولفتت إلى أنه في حال استمرت الظروف الراهنة، ستقوم الوكالة بتنظيم الطعام والماء والمواد غير الغذائية لأولئك الذين يبحثون عن الأمان في الملاجئ التي تديرها الأونروا.