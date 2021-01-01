جنود الاحتلال يسحلون شابا بعد اصابته وسط الخليل (فيديو)

الخليل/سما/

قالت مصادر محلية، ان جنود الاحتلال قاموا، بعد منتصف الليلة، باصابة شاب وسحله على الارض في منطقة باب الزاوية وسط الخليل.

وأضافت المصادر، انه تم سحل الشاب حتى الحاجز العسكري على مدخل شارع الشهداء، وقد شاهدوا سيارة إسعاف تابعة لجيش الاحتلال تحضر للمكان، ولا يعرف بعد مصير الشاب وطبيعة إصابته ومدى خطورتها.

وفي وقت لاحق، قام جيش الاحتلال بتسليم الشاب لطواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، الذين قدمولع الإسعاف الأولي ومن ثم نقله إلى المستشفى الاهلي لتلقي العلاج.

وقالت مصادر طبية في المستشفى الاهلي، لقد وصل الشاب صهيب نضال الحعبري، وهو مصاب بأكثر من عيار ناري في إحدى قدميه، ويعمل طاقم من الأطباء على تقديم العلاجات له.