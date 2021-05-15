هكذا تحدّث أب فلسطيني فقد زوجته وأطفاله بمجزرة "الشاطئ" (شاهد)

غزة/سما/

تحدّث المواطن الفلسطيني محمد أبو حطب عن استشهاد زوجته و3 من أطفاله في المجزرة التي ارتكبها طيران الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الشاطئ، غربي غزة، في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وقال أبو حطب في تصريح صحفي: "الحمدلله على كل حال، ربنا بده ياخذهم لعنده".

وتابع: "نريد من العالم الظالم أن يتفرج على هذه المجازر، هؤلاء كانوا آمنين في بيوتهم لم يحملوا سلاحا ولم يطلقوا صواريخ"، متابعا أنهم "استشهدوا وهم يرتدون ملابس العيد".

وأضاف في رسالة إلى المقاومة: "احنا مع المقاومة، جاهزين للي بدهم اياه، أرواحنا وأبناءنا وأملاكنا في سبيل الله، الله يعطيهم الصحة والعافية، احنا مع محمد الضيف ليل ونهار، احنا جنود عنده".

وأردف: "هذا قدرنا ونصيبنا، أحتسبهم جميعهم في سبيل الله، فداء للمسجد الأقصى المبارك".

وفقد أبو حطب زوجته وأبناءه الثلاثة (صهيب 14 سنة، يحيى 11 سنة، عبد الرحمن 8 سنوات".

كما استشهد 4 آخرين من أفراد أسرته، هم امرأة وثلاثة أطفال.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية قصفت منزل أبو حطب بخمسة صواريخ، دون سابق إنذار.