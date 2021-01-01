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أضرار لحقت بمبنى أصابه صاروخ فلسطيني وحريق ضخم في المنطقة الصناعية في أسدود (شاهد)

السبت 15 مايو 2021 04:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أضرار لحقت بمبنى أصابه صاروخ فلسطيني وحريق ضخم في المنطقة الصناعية في أسدود (شاهد)



القدس المحتلة/سما/

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، بأن أضرار عدة لحقت بمبنى أصابه صاروخ فلسطيني في أسدود بدون إصابات بسبب وجود سكانه في الملاجئ.

وقالت قناة "ريشت كان"، إن "حريق ضخم اندلع قرب المنطقة الصناعية في أسدود بفعل صواريخ اطلقت من غزة"، فيما اعترضت القبة الحديدية 10 صواريخ على سديروت.

وأفادت تقارير عبرية، فجر السبت، بأن صفارات الإنذار دوت في بئر السبع وعسقلان وأسدود بعد إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة.

وقال الجيش الاسرائيلي في تصريح له إنه "هاجم راجمات صواريخ في أكثر من منطقة بغزة"، فيما أعلنت كتائب القسام عن قصف بئر السبع برشقة صاروخية "رداً على استهداف البيت الآمن في مخيم الشاطئ وانتقاماً لشهداء الضفة".

وقالت كتائب القسام إن "العدو اعترف بإصابة مبنى من عدة طوابق بشكل مباشر في أسدود بعد القصف القسامي الأخير، كما اندلع حريق ضخم في المنطقة الصناعية بأسدود بعد القصف الأخير".

واعلنت سرايا القدس تركيز ضرباتها الصاروخية الآن باتجاه مدينة سديروت بعشرات الصواريخ، وأعلنت سرايا القدس مجددا عن قصف  عسقلان وسديروت بعدد من الرشقات الصاروخية المكثفة.


 
وقالت كتائب أبوعلي مصطفى إن "المقاومة تقصف مستوطنات ومدن اسرائيلية برشقات صاروخية رداً على استهداف البيت الآمن في مخيم الشاطئ وانتقاماً لشهداء الضفة ".

وذكرت تقارير عبرية، الليلة، بان صفارات الإنذار لا تتوقف في اسدود وميناء اسدود وعسقلان وغان يفنه ومناطق أخرى في اسرائيل، جراء استمرار اطلاق الرشقات الصاروخية من قطاع غزة.

وحسب مواقع عبرية، فان رشقات ثقيلة أطلقت على اسدود وغان يبنا، كما أن حماس أطلقت في وقت سابق رشقات على بئر السبع "انتقامًا لما فعلته إسرائيل هذه الليلة".


 
واعلنت كتائب القسام الليلة عن قصف بئر السبع وأسدود برشقة صاروخية "انتقاماً لشهداء الضفة ورداً على استهداف المدنيين شمال قطاع غزة".

وقالت الكتائب إن "العدو اعترف بإصابة 3 اسرائيلين في القصف القسامي الأخير لأسدود وبئر السبع".

كما اعلنت كتائب المقاومة الوطنية عن اطلاق رشقة صاروخية على موقعي كرم أبو سالم وصوفا العسكريين، "ثأراً لدماء شهداء غزة والضفة ولبنان، ورداً على مجزرة شمال القطاع الأخيرة

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