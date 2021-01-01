بالفيديو: القسام تقصف قاعدة "رعيم" العسكرية وتبث فيديو لمهاجمة مصنع الكيماويات بنير عوز

غزة/سما/

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يوم الجمعة، عن استهدافها قاعدة "رعيم" العسكرية التابعة للاحتلال شرق غزة، برشقة صاروخية.

وأطلقت كتائب القسام في وقت سابق اليوم، رشقات صاروخية، إحداها تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة واشتعال النيران في بئر السبع.

واعترف الاحتلال، بإصابة 5 مستوطنين في القصف القسامي الأخير لبئر السبع المحتلة.

كما عرضت كتائب القسام، فيديو لمهاجمة إحدى طائرات "شهاب" الانتحارية لمصنع الكيماويات في نير عوز وإصابته بشكل مباشر صباح اليوم.