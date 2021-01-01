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استشهاد شاب لبناني بقذيفة أطلقها الاحتلال عند الحدود

السبت 15 مايو 2021 04:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب لبناني بقذيفة أطلقها الاحتلال عند الحدود



بيروت/سما/


    أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية باستشهاد أحد الشابين اللذين أصيبا في وقت سابق من اليوم الجمعة جراء قذيفة أطلقتها قوات الاحتلال عند الحدود.

وأكدت الوكالة أن الشاب محمد طحان (21 عاما) من قرية عدلون قرب صيدا، استشهد في مستشفى مرجعيون الحكومي، متأثرا بجروحه، إثر تعرضه مع مجموعة من الشبان الآخرين لقذائف صاروخية أطلقها جيش الاحتلال، لدى محاولتهم اجتياز الشريط التقني عند الحدود مقابل مستعمرة المطلة.


 
وسبق أن أعلن جيش الاحتلال أن دبابات تابعة له أطلقت "طلقات تحذيرية" نحو المواطنين اللبنانيين عند الحدود.

#لبنان

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