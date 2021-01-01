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أبو عبيدة يدعو للالتحام مع الاحتلال في كل الأراضي الفلسطينية بذكرى النكبة

السبت 15 مايو 2021 02:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو عبيدة يدعو للالتحام مع الاحتلال في كل الأراضي الفلسطينية بذكرى النكبة



غزة/سما/

دعا أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، مساء الجمعة، جماهير الشعب الفلسطيني للالتحام مع الاحتلال الإسرائيلي، في كل الأرض الفلسطينية، بذكرى النكبة.

وقال أبو عبيدة، عبر تطبيق (تلجيرام): "في ذكرى النكبة لتلتحم جماهير شعبنا في القدس والضفة وغزة وفلسطين المحتلة عام 1948 والشتات مع الاحتلال البغيض، ولتصنع الكابوس الذي طالما أرّق الصهاينة؛ وهو الاشتباك معهم في كل الساحات والميادين وتدفيعهم ثمن اغتصابهم لأرضنا".

ويصادف، اليوم السبت، ذكرى النكبة الثالثة والسبعين، في وقت تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدواناً على المسجد الأقصى، وأهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.


ولا تزال قوات الاحتلال تشن غاراتها ضد قطاع غزة، والتي أسفرت عن وقوع 122 شهيداً بحسب وزارة الصحة، فيما أعلن عن استشهاد 11 مواطناً في محافظات الضفة، أمس الجمعة، في المواجهات الدائرة مع قوات الاحتلال بمختلف المدن والقوى.

#كتائب القسام

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