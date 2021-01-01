سفارة فلسطين بالقاهرة : وصول سيارات الإسعاف إلى معبر رفح لنقل جرحى العدوان الإسرائيلي

القاهرة/سما/

أفادت سفارة دولة فلسطين بمصر بوصول عشر سيارات إسعاف مصرية لنقل جرحى العدوان الإسرائيلي الغاشم لعلاجهم في المستشفيات المصرية ، حيث خصصت جمهورية مصر العربية ثلاث مستشفيات مصرية لاستقبالهم و علاجهم و هي العريش و بير العبد و الإسماعيلية ، كما شكلت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة لجنة استقبال ومتابعة في المعبر والمستشفيات المخصصة للجرحى لمرافقتهم ومتابعة شؤونهم حتى الاستشفاء والعودة إلى الوطن .



وتقدّم سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح بجزيل الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والأجهزة المعنية المصرية ووزارة الصحة المصرية وأطقمها الطبية ، انطلاقا من قرار فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفتح المستشفيات المصرية أبوابها لتلقي الجرحى الفلسطينيين علاجهم في مصر ، مثمنًا وقوف مصر بكافة مكوناتها بجانب الشعب الفلسطيني للعمل على إنقاذ حياة جرحى قطاع غزة, وتذليل كافة العقبات للتيسير على جرحى العدوان الإسرائيلي الغاشم حتى يتعافوا والعودة للوطن بسلام.