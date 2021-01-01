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سفارة فلسطين بالقاهرة : وصول سيارات الإسعاف إلى معبر رفح لنقل جرحى العدوان الإسرائيلي

السبت 15 مايو 2021 02:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سفارة فلسطين بالقاهرة : وصول سيارات الإسعاف إلى معبر رفح لنقل جرحى العدوان الإسرائيلي



القاهرة/سما/

 أفادت سفارة دولة فلسطين بمصر  بوصول عشر سيارات إسعاف مصرية لنقل جرحى العدوان الإسرائيلي الغاشم لعلاجهم في المستشفيات المصرية ، حيث خصصت جمهورية مصر العربية ثلاث مستشفيات مصرية لاستقبالهم  و علاجهم و هي العريش و بير العبد و الإسماعيلية ، كما شكلت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة لجنة استقبال ومتابعة في المعبر والمستشفيات المخصصة للجرحى لمرافقتهم ومتابعة شؤونهم حتى الاستشفاء والعودة إلى الوطن .  


وتقدّم  سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح  بجزيل الشكر  لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والأجهزة المعنية المصرية ووزارة الصحة المصرية وأطقمها الطبية ، انطلاقا من قرار فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفتح المستشفيات المصرية أبوابها لتلقي الجرحى الفلسطينيين علاجهم  في مصر ، مثمنًا وقوف مصر بكافة مكوناتها بجانب الشعب الفلسطيني للعمل على إنقاذ حياة جرحى قطاع غزة,  وتذليل كافة العقبات للتيسير على جرحى العدوان الإسرائيلي الغاشم حتى يتعافوا والعودة للوطن بسلام.

#مصر

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