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أطفال ونساء تحت الأنقاض وما زال البحث جاري..

مجزرة الشاطئ...7 شهداء بينهم 3 أطفال وسيدة غرب مدينة غزة (صور)

السبت 15 مايو 2021 02:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجزرة الشاطئ...7 شهداء بينهم 3 أطفال وسيدة غرب مدينة غزة (صور)



غزة/سما/

 استشهد 7 مواطنين، الليلة، بينهم 3 أطفال و سيدة و أصيب أكثر من 20 آخرون في استهداف إسرائيلي لمنزل بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن طائرات الاحتلال قصفت بعدة صواريخ منزلاً لعائلة أبو حطب فوق رؤوس ساكنيه قرب سوق المخيم، ما أدى إلى وقوع العديد من الشهداء والجرحى.

وأضاف، أن سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان، وتقوم بنقل الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي القريب.
وأوضحت مصادر طبية، أن أعدادًا كبيرة تحت أنقاض المنزل الذي يعود لعائلة أبو حطب، المكون من ثلاثة طوابق، منوهة إلى أن معظم الشهداء من الأطفال والنساء.

يتبع...



صورة الطفل الناجي من القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزل عائلة أبوحطب بمخم الشاطئ.



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#غزة
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صورة الطفل الناجي من القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزل عائلة أبوحطب بمخم الشاطئ.

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