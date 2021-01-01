سلسلة غارات عنيفة على منطقة قليبو .. الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة شمال قطاع غزة

غزة /سما/

شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة في شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن طائرات الاحتلال استهدفت دوار التربية والتعليم بمدينة الشيخ زايد وحديقة بيسان الترفيهية، كما استهدفت منزل عائلة المنسي والعطل دون تحذير ومسجد قليبو بمحيط تلة قليبو شمال قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية لمراسلنا، وصول أربعة شهداء من عائلتي المنسي وصباح وعدد من الاصابات الى المستشفى الاندونيسي.

من جهتها، قالت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في غزة تعقيبا على استهداف مسجد قليبو، "الاحتلال يُدمر مسجد قليبو تدميرًا كليًا، في جريمة جديدة من جرائمه تُعبر عن إفلاسه وفشله".