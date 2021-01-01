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القدرة: نبذل جهود استثنائية لإسعاف وعلاج جرحى العدوان على غزة

الجمعة 14 مايو 2021 11:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدرة: نبذل جهود استثنائية لإسعاف وعلاج جرحى العدوان على غزة



غزة /سما/

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة، د. أشرف القدرة، إن الوزارة تعمل بجهود استثنائية لإسعاف وعلاج جرحى العدوان الإسرائيلي، في ظل منظومة صحية متهالكة، ونقص حاد في الأدوية والمستهلكات الطبية بفعل الحصار المستمر منذ 15 عاماً.

وأضاف في تصريح لقناة "الجزيرة مباشر": بأن 33 إصابة بفعل العدوان مازالوا في غرف العناية المركزة والمكثفة، وحالتهم الصحية مازالت شديدة الخطورة.

وأوضح أن الوزارة تعمل بجهد مركب ومسارات ثلاثة منذ بدء العدوان، الأول: هو إنقاذ جرحى العدوان على مدار الساعة، والثاني: هو التعامل مع مصابي جائحة (كورونا)، والثالث: استمرار تقديم الخدمة الصحية للمرضى، خاصة الحالات الطارئة، ومرضى الأورام وغسيل الكلى وأصحاب الأمراض المزمنة وغيرها.

وشدد على أن الاحتلال ركز على استهداف عوائل بأكملها بشكل متعمد، ومباشر للمناطق السكنية المكتظة، ومعظم الإصابات هي من الأطفال والنساء.

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة، المجتمع الدولي بالعمل الفوري على فتح المعابر لاستقبال الوفود الطبية والامدادات الصحية الى قطاع غزة المحاصر وخروج الجرحى للعلاج في الخارج.

#غزة #وزارة الصحة #العدوان الإسرائيلي

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