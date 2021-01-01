نقترب من هدف التحرير والعودة.. مشعل يكشف شروط حماس لوقف إطلاق النار

الدوحة/سما/

قال رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، إن الفلسطينيين يقولون اليوم بأن النكبة أصبحت خلف ظهورهم، وأن إسرائيل تعتقد أن المنطقة دانت لها بعد بعض النجاحات في التطبيع.

وقال مشعل، اليوم الجمعة، عبر قناة "تي آر تي عربي":

"أقول لشعبنا العظيم، هذا أوان الجد، هذه لحظة فارقة في تاريخنا، نحن نقترب من هدف التحرير والعودة، واستنقاذ القدس، فلنشعل كل الشعلة ولنطلق كل الطاقات، تستمر الانتفاضة العملاقة في الضفة، وفي الداخل الفلسطيني، والمقاومة الباسلة في غزة، وهذا التضامن، بل هذا الاشتراك من مخيماتنا عبر الحدود، وكذلك انتفاضة الأمة بعلمائها وقادتها، وعلى الحكومات العربية، والإسلامية أن تدرك أنها لحظة تاريخية عزها مرتبط بانتصارها للقدس وفلسطين ونجدتها لغزة ولكل الأرض الفلسطينية".

وقال خالد مشعل إن مطالب حماس هي: "الخروج من المسجد الأقصى والسماح بحرية الصلاة والوجود فيه. والتوقف عن جريمة تهجير أهالي الشيخ جراح، والإفراج عن المعتقلين في التصعيد الأخير، ووقف العدوان على غزة".

وأكد مشعل أن "المقاومة أنذرت الإسرائيليين عدة أيام لوقف اعتداءاتهم في القدس".

وشدد مشعل أن حركة حماس أبلغت الوسطاء بضرورة وقف العدوان أولاً.