الاحتلال يقتحم مستشفى المقاصد في القدس ويطلق القنابل الصوتية

القدس المحتلة /سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، حرم مستشفى المقاصد في بلدة الطور بالقدس المحتلة، وأطلق القنابل الصوتية في باحاته بشكل همجي.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين في حي الطور شرق القدس، ولاحقت الشبان حتى مستشفى المقاصد قبل اقتحامه.

وأضافوا ان سيارة شرطة تابعة للاحتلال احترقت خلال المواجهات العنيفة التي يشهدها الحي منذ ساعات جراء اعتداءات الاحتلال والمستوطنين هناك.

وكانت إدارة المستشفى أكدت جاهزيتها لاستقبال الحالات الخطيرة من جرحى الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، لتخفيف الضغط على المستشفيات هناك، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المختصة في الحكومة الفلسطينية.

وأكدت الإدارة أنها عملت على تجهيز أماكن لاستقبال الجرحى، وأعدّت سيناريوهات مختلفة، ومنها احتمالية إرسال فريق طبي إلى القطاع لمعالجة الجرحى هناك، في حال تعذر وصولهم إلى القدس نظرا لإجراءات سلطات الاحتلال.