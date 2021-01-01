المالكي يُطلع نظيره الباكستاني والبحريني على آخر التطورات بالضفة وغزة

رام الله /سما/

أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، نظيريه الباكستاني شام محمود قريشي، والبحريني عبد اللطيف الزياني، في اتصالين هاتفيين، اليوم الجمعة، على آخر التطورات والعدوان الإسرائيلي المتواصل على ابناء شعبنا في القدس والضفة الغربية وغزة.

وعبر الوزير قريشي خلال الاتصال الهاتفي عن دعم بلاده باكستان الكامل والمطلق للقضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني، قائلاً "إنّ هذا الدعم ثابت وراسخ على مدار السنين، ولم يتغير، ويعكس التزام باكستان حكومة وشعبا مع نضال الشعب الفلسطيني".

وشدد على أنّه قد تواصل مع عديد وزراء الخارجية للبحث في كيفية تعزيز الضغط الدولي على دولة الاحتلال لوقف اعتداءاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني أكان ذلك في غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

واكد على جاهزيته شخصياً للمشاركة في الاجتماع الوزاري الإسلامي يوم الأحد القادم، وكذلك استعداده المشاركة في اي لقاء او اجتماع يخص فلسطين والقدس والاقصى.

من جانبه، عبر الوزير الزياني عن ادانة مملكة البحرين للاعتداءات الاسرائيلية، ودعا لوقفها فورا وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأكّد على موقف بلاده من القضية الفلسطينية، والتزامها في الوقوف مع دولة فلسطين في توفير الدعم الكامل لها في كل مساعيها وجهودها التي تبذلها لصالح انهاء الاحتلال وتجسيد الدولة.

وبدوره، تطرق المالكي، إلى حجم الجرائم والاعتداءات التي قامت ومازالت تقوم بها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، على وضرورة توفير الحماية الدولية لهذا الشعب كشرط اساس لمنع إسرائيل من استمرار انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.

وتم الاتفاق على مواصلة الاتصال بينهما، والتنسيق فيما تحتاجه دولة فلسطين في مساعيها لتحقيق ذلك