الرئاسة الفلسطينية تطالب واشنطن بالتدخل الفوري والسريع لوقف العدوان الاسرائيلي

رام الله /سما/

طالبت الرئاسة الفلسطينية، الادارة الامريكية بالتدخل الفوري والسريع لوقف العدوان الاسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، كي لاتخرج الامور عن السيطرة، محذرة من استمرار هذه الممارسات الاجرامية.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، الجمعة، عمليات القتل الوحشية المبرمجة التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد ابناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، حيث وصل عدد الشهداء إلى 122 شهيد في غزة، وارتقى في الضفة الغربية 7 شهداء حتى هذه اللحظة.

وحملت الرئاسة، الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وهذا التوتر وهذه الدماء التي سالت من ابناء الشعب الفلسطيني.

وأشادت الرئاسة، بصمود وصبر شعبنا في كل اماكن تواجده، وخاصة في القدس وفي قطاع غزة الذي يتعرض منذ عدة ايام إلى هجمة شرسة أدت إلى قتل الاطفال والنساء وهدم البيوت والابراج السكنية، وهو الامر الذي يجب ان يتوقف فوراً، والذي لا يمكن السكوت عليه.

وطالبت الرئاسة بوقف فوري للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وسحب جميع المستوطنين والجنود الاسرائيليين من القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين.

كما دعت الرئاسة مجلس الامن الدولي، وأطراف الرباعية الدولية والمنظمات الاقليمية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها لوقف هذه الاعتداءات حفاظاً على الامن والسلم وفقاً أحكام القانون الدولي.