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البيت الأبيض: واشنطن تهدف إلى تحقيق تهدئة وسلام مستدام في قطاع غزة

الجمعة 14 مايو 2021 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض: واشنطن تهدف إلى تحقيق تهدئة وسلام مستدام في قطاع غزة



واشنطن /سما/

قالت البيت الأبيض، إن واشنطن تهدف إلى تحقيق تهدئة وسلام مستدام في قطاع غزة، لكنها شددت على أن إسرائيل لديها "الحق في الدفاع عن نفسها".

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته يوم الجمعة: "هدفنا يكمن في العمل على تهدئة وسلام مستدام في قطاع غزة... ولإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها".

وأضافت بساكي أن إدارة بايدن مركزة الآن على استخدام علاقاتها في المنطقة لحل الأزمة بين إسرائيل وحماس عبر طرق دبلوماسية.

ولم يشر بيان البيت الأبيض للوضع في القدس والشيخ جراح، التي كانت شرارة التطورات الأخيرة.

#البيت الابيض #الفصائل الفلسطينية #الفلسطينيين #اسرائيل #السلطة الفلسطينية

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