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إصابة 15 بالرصاص الحي والمطاط خلال مواجهات في بيت أمر

الجمعة 14 مايو 2021 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 15 بالرصاص الحي والمطاط خلال مواجهات في بيت أمر



الخليل /سما/

أصيب مساء اليوم، ثماتية شبان أحدهم بالرصاص الحي في قدمه اليسرى وعمره 19 عاما، كما اصيب سبعة آخرون، بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفاد الناشط محمد عياد عوض، ان الشاب قد أصيب وتم إسعافه الى أحد المشافي في مدينة الخليل لتلقي العلاج واصابته متوسطة، كما اصيب سبعة شبان بالرصاص المطاطي، واصاباتهم طفيفة تلقوا علاجات والعادات ميدانية.

وأضاف عوض، بأن عشرات المواطنين اصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع تم علاجهم ميدانيا، وجاءت هذه الاحداث عقب مسيرة جماهيرية انطلقت بعد صلاة الجمعة في البلدة، وقد تركزت المواجهات في منطقة عصيدة والزحلفان ببيت أمر.

#مواجهات #قوات الاحتلال

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