تشييع جثمان الشهيد يوسف نواصرة في قرية فحمة جنوب جنين

جنين /سما/

شيعت جماهير غفيرة في قرية فحمة جنوب جنين، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيد يوسف مهدي نواصرة (26 عاما)، والذي استشهد ظهرا أثناء مواجهات مع قوات الاحتلال على حاجز عسكري "دوتان" المقام فوق أراضي بلدة يعبد.

وانطلق موكب تشييع الشهيد من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، وجاب شوارع المدينة تجاه مسقط رأسه في قرية فحمة، حيث ندد المشيعون بهذه الجريمة البشعة التي تضاف إلى جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في مسيرة جماهيرية حاشدة في القرية .

وألقى ممثلون عن حركة فتح، والقوى الوطنية والإسلامية وعائلة الشهىيد كلمات أكدوا خلالها مواصلة النضال حتى نيل الحرية والاستقلال، مطالبين بتشكيل لجنة دولية للتحقيق جرائم الاحتلال ومحاسبته.