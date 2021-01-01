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تشييع جثمان الشهيد يوسف نواصرة في قرية فحمة جنوب جنين

الجمعة 14 مايو 2021 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان الشهيد يوسف نواصرة في قرية فحمة جنوب جنين



جنين /سما/

شيعت جماهير غفيرة في قرية فحمة جنوب جنين، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيد يوسف مهدي نواصرة (26 عاما)، والذي استشهد ظهرا أثناء مواجهات مع قوات الاحتلال على حاجز عسكري "دوتان" المقام فوق أراضي بلدة يعبد.

وانطلق موكب تشييع الشهيد من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، وجاب شوارع المدينة تجاه مسقط رأسه في قرية فحمة، حيث ندد المشيعون بهذه الجريمة البشعة التي تضاف إلى جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في مسيرة جماهيرية حاشدة في القرية .

وألقى ممثلون عن حركة فتح، والقوى الوطنية والإسلامية وعائلة الشهىيد كلمات أكدوا خلالها مواصلة النضال حتى نيل الحرية والاستقلال، مطالبين بتشكيل لجنة دولية للتحقيق جرائم الاحتلال ومحاسبته.

#تشيع جثمان #يوسف مهدي نواصرة #بلدة يعبد

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