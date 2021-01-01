البزم: الاحتلال يدمّر مقر قيادة "الداخلية" بمدينة غزة

غزة /سما/

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، مقر قيادة وزارة الداخلية والأمن الوطني في مجمع أنصار غرب مدينة غزة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الداخلية إياد البزم في تصريح صحفي مساء اليوم الجمعة؛ أن القصف تسبب بتدميره بالكامل وبأضرار كبيرة في عدد من المقار الحكومية المجاورة.

ولفت البزم إلى أنه تم مسبقاً إخلاء وتأمين جميع النزلاء من مركزي الإصلاح والتأهيل، والسجن العسكري المجاورين للمقر المستهدف، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة في حالات الطوارئ.

وشدّد المتحدث باسم الداخلية أن استهداف الاحتلال لمقار وزارة الداخلية وأجهزتها الشرطية والأمنية، مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية.

وأكد أن ذلك لن يعيق الوزارة عن القيام بواجبها في حماية الجبهة الداخلية، وتقديم الدعم والإسناد للمواطنين في ظل العدوان.