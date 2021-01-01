قناة عبرية: تقديرات تشير الى انتهاء التصعيد الليلة أو الليلة المقبلة

القدس المحتلة/سما/

أفادت القناة 12 العبرية اليوم الجمعة عن انتهاء التصعيد على قطاع غزة الليلة أو الليلة المقبلة .

وقالت القناة"التقديرات تشير إلى إمكانية إنهاء العملية بعد تحقيق انجازات كبيرة والجيش لن يمانع من إيقافها الليلة أو الليلة المقبلة".

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وذكرت القناة نقلاعن مصادر رفيعة بالمنظومة الأمنية الإسرائيلية أن "الهجمة الكبيرة التي وقعت الليلة الماضية على قطاع غزة، تقربنا من نهاية الحملة".

وأضافت القناة أن " قيادة الجيش أبلغت المستوى السياسي أن هناك نافذة فرص لانهاء الجولة الحالية وبالامكان التوقف.

في المقابل قالت القناة 13 العبرية عن تقارير في مصر أنه تم التوصل إلى تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار.



من جهة أخرى أفاد مصدر أمني إسرائيلي لقناة كان العبرية أن :" الهجوم الموسع الذي نفذه الجيش بالأمس في قطاع غزة، يقربنا لوقف إطلاق النار ربما غدا او بعد غد، مع ذلك تشير التقديرات الإسرائيلية إلى استمرار القتال لعدة أيام.

وأكدت السفارة الأمريكية في إسرائيل عن وصول مساعد وزير الخارجية الأمريكي لتل أبيب للعمل على تثبيت هدنة مستدامة.