بعد الدعم الأميركي: نتنياهو يتوعد حماس بمزيد من الضربات

القدس المحتلة / سما /

توعد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قيادة حركة حماس بتوجيه المزيد من الضربات القاسية إلى قطاع غزة، وهدد باستهداف المزيد من القيادات العسكرية للقسام، فيما أثنى على الموقف الأميركي الداعم للعمليات العسكرية الإسرائيلية بذريعة حقها "الدفاع عن نفسها"، وهو الموقف الذي اتبعته بعض الدول الأوروبية.

أتت تصريحات نتنياهو، خلال جلسة تقييم للأوضاع على جبهة غزة، التي عقدها، اليوم الجمعة، في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، بمشاركة قادة الأجهزة العسكرية والأمنية والاستخبارات.

وقال نتنياهو خلال الجلسة "قلت إننا سنوجه ضربات قاسية جدا لحماس وللتنظيمات الأخرى ونفعل ذلك. في اليوم الأخير ضربنا أهدافا كانت موجودة تحت الأرض. مسلحو حماس اعتقدوا بأنهم يستطيعون الاختباء هناك وهم بالفعل لا يستطيعون ذلك".

وتوعد رئيس الحكومة الإسرائيلية، قادة حماس قائلا "قادة حماس الكبار يعتقدون بأن باستطاعتهم الهروب من قوة ذراعنا، فهم لا يستطيعون ذلك. نصل إليهم في كل مكان، ونصل إلى جميع هؤلاء الناس وسنواصل فعل ذلك".

ولتبرير العدوان العسكري على قطاع والمجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين، قال نتنياهو "إنهم هاجمونا في يوم عيدنا، وهاجموا عاصمتنا، وأطلقوا الصواريخ على مدننا، فهم دفعوا وسيدفعون ثمنا باهظا على ذلك. هذا لم ينته بعد. سنفعل كل شيء من أجل استعادة الأمان لمدننا ولمواطنينا".

ووجه نتنياهو كلمات تقدير للرئيس الأميركي جو بايدن، بسبب دعمه للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، بذريعة "حق إسرائيل الدفاع عن نفسها"، وقال نتنياهو "أود أن أقول كلمة من التقدير لصديقي الرئيس بايدن ولأصدقاء آخرين، للرئيس الفرنسي، ولرئيس الوزراء البريطاني، والمستشار الألماني وللمستشارة الألمانية ولآخرين. إنهم دعموا حقنا الطبيعي والبديهي في الدفاع عن أنفسنا".