شهيد وأربعة جرحى خلال مواجهات في مخيم الفوار

الخليل / سما /

أعلنت مصادر طبية، عن استشهاد الشاب اسماعيل جمال الطوباسي 26 عاما و اصابة 4 بجراح، خلال مواجهات في منطقة الريحية ومخيم الفور جنوب الخليل.

وقد تم نقل جثمان الشهيد الى مستشفى ابو الحسن القاسم في يطا.

وقال الدكتور زياد ابو زهرة مدير مستشفى ابو الحسن القاسم:" وصل الشهيد الطوباسي، إلى قسم الطوارئ في المستشفى وهو في حالة حرجة، وحاول الأطباء انعاشه، لكن إصابته الحرجة أدت الى استشهاده، وقد لاحظنا وجود أكثر من اصابة على جسده، وسيتم اخذ صور شعاعية ومقطعية له لمعرفة سبب الوفاة".

وأضاف، كما وصل إلى المستشفى 3 اصابات بالرصاص احداها في البطن والآخرين في الاطراف السفلية و حالتهم الصحية مستقرة.