  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهيد وأربعة جرحى خلال مواجهات في مخيم الفوار

الجمعة 14 مايو 2021 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد وأربعة جرحى خلال مواجهات في مخيم الفوار



الخليل / سما /

 أعلنت مصادر طبية، عن استشهاد الشاب اسماعيل جمال الطوباسي 26 عاما و اصابة 4 بجراح، خلال مواجهات في منطقة الريحية ومخيم الفور جنوب الخليل.

وقد تم نقل جثمان الشهيد الى مستشفى ابو الحسن القاسم في يطا.

وقال الدكتور زياد ابو زهرة مدير مستشفى ابو الحسن القاسم:" وصل الشهيد الطوباسي، إلى قسم الطوارئ في المستشفى وهو في حالة حرجة، وحاول الأطباء انعاشه، لكن إصابته الحرجة أدت الى استشهاده، وقد لاحظنا وجود أكثر من اصابة على جسده، وسيتم اخذ صور شعاعية ومقطعية له لمعرفة سبب الوفاة".

وأضاف، كما وصل إلى المستشفى 3 اصابات بالرصاص احداها في البطن والآخرين في الاطراف السفلية و حالتهم الصحية مستقرة.

#مخيم الفوار #الخليل #شهيد

الأكثر قراءة اليوم

"العربية" : تل أبيب رفضت قبول وساطة مصر لهدنة مع غزة والقاهرة ترد ..

العاروري: نتلقى يوميًا مقترحات لوقف إطلاق النار... وهذه شروطنا

تراجع وخوف واتهامات داخل الاحتلال بعد خبر بدء الحرب البرية (فيديو)

بالفيديو: القسام تبث مشاهد تعرض لأول مرة لصاروخ "عياش 250"

الاعلام العبري: "حماس انتصرت في المعركة على الوعي" والحرب تقترب من نهايتها

مشعل: حراك دولي لوقف العدوان على قطاع غزة.. وهذا الحل الوحيد

يديعوت: "إسرائيل معنية بإغراق غزة في الظلام" لهذه الاسباب ..

الأخبار الرئيسية

ثورة الضفة : 10 شهداء بينهم وكيل نيابة سلفيت للجرائم الالكترونية وعشرات الإصابات بالرصاص الحي

قائد بالغرفة المشتركة يكشف عن هدف مناورة خداعية نفذها الاحتلال في قطاع غزة ليلة أمس

مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار لمدة 12 ساعة بشكلٍ أولي.. واعلام اسرائيلي ينفي

122 شهيد من بينهم 31 طفل و 20 سيدة و 900 اصابة جراء العدوان الاسرائيلي

قادة أركان جيش الاحتلال: يجب إنهاء الجولة دون تحقيق نصر في الوعي.. هذا النصر يأتي لاحقاً

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية